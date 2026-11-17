Москва17 нояВести.Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Крымский мост (ст. 205 УК РФ)… Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступленийговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Противник атаковал Крымский мост с применением БПЛА утром 16 ноября и в ночь на вторник. По данным СКР, в результате конструкция получила повреждения.
Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, последствия вражеских ударов удастся полностью устранить. Предварительно, никто из людей не пострадал.
Движение транспорта приостановлено. Автомобилистов просят использовать альтернативные маршруты и следить за официальными уведомлениями.