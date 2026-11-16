После удара по Крымскому мосту железнодорожное сообщение осуществляется штатно Минтранс: железнодорожное сообщение по Крымскому мосту осуществляется штатно

Москва16 ноя Вести.После удара ВСУ по Крымскому мосту железнодорожное сообщение осуществляется штатно, сообщили в министерстве транспорта России.

В результате атаки украинских БПЛА на инфраструктуру Крымского моста временно приостановлено движение по автомобильной части сооружения. Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме говорится в сообщении Минтранса в мессенджере MAX

Отмечается, что в результате вражеского удара никто из людей не пострадал.

Об атаке противника на Крымский мост утром 16 ноября, в понедельник, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. Он добавил, что движение транспорта будет ограничено до середины дня.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб. В Керчи развернут оперативный штаб для ликвидации последствий.