Крымский мост временно закрыли для автотранспорта Движение автотранспорта временно перекрыли на Крымском мосту

Москва21 сен Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале инфорцентра на платформе MAX

Движение было остановлено в 4.58. Причина ограничений не уточняется.

Согласно актуальным данным республиканского главка МЧС России, на полуострове действует режим авиационной опасности.