Крымский мост временно закрылся для автотранспорта Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено

Москва16 авг Вести.На Крымском мосту введен временный запрет на движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном канале информцентра на платформе MAX в 0.01 мск 16 августа

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 августа в Крыму и Севастополе была объявлена тревога из-за опасности воздушной атаки со стороны украинских вооруженных формирований.