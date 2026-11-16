После удара ВСУ по Крымскому мосту водителей просят не выезжать в сторону Кубани

Власти обратились к автомобилистам после удара ВСУ по Крымскому мосту После удара ВСУ по Крымскому мосту водителей просят не выезжать в сторону Кубани

Москва16 ноя Вести.После атаки украинских беспилотников на Крымский мост автомобилистов призвали не выезжать в сторону Краснодарского края. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Просим водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до официальной информации о ситуации на "Крымском мосту" написал он в своем Telegram-канале

Об ударе противника по Крымскому мосту утром 16 ноября, в понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он добавил, что движение транспорта будет ограничено до середины дня.

Пострадавших нет. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.