Москва17 авг Вести.На Крымском мосту временно приостановлено движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в канале информцентра на платформе MAX

Ранее ночью 17 августа в Крыму был повторно введен режим беспилотной опасности, который, согласно актуальным данным РСЧС в MAX, также действует в настоящее время на территории Краснодарского края.