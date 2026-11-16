Пункты обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани

После атаки ВСУ на Крымский мост разворачивают пункты обогрева со стороны Кубани Пункты обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани

Москва16 ноя Вести.После атаки украинских БПЛА на Крымский мост разворачивают пункты обогрева со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты написал губернатор в мессенджере МАХ

ВСУ ударили по мосту утром 16 ноября, в понедельник. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в Керчи развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Движение транспорта ограничено ориентировочно до середины дня.

Пострадавших нет. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Автомобилистов просят пока не выезжать в сторону Краснодарского края.