Москва16 нояВести.После атаки украинских БПЛА на Крымский мост разворачивают пункты обогрева со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалетынаписал губернатор в мессенджере МАХ
ВСУ ударили по мосту утром 16 ноября, в понедельник. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в Керчи развернут оперативный штаб по ликвидации последствий. Движение транспорта ограничено ориентировочно до середины дня.
Пострадавших нет. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Автомобилистов просят пока не выезжать в сторону Краснодарского края.