Аксёнов: подача электроэнергии и воды в Крыме ограничена

В Крыму ограничена подача электроэнергии и воды, ведутся ремонтные работы Аксёнов: подача электроэнергии и воды в Крыме ограничена

Москва24 окт Вести.Подача электроэнергии и воды на территории Крыма ограничена. О последствиях атаки БПЛА рассказал в MAX глава республики Сергей Аксёнов.

В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами нашего региона, которая произошла в результате вражеской атаки БПЛА, в Республике Крым вводится ограничение на подачу электроэнергии и воды. Работы по восстановлению продолжаются, все службы находятся на местах проинформировал Аксёнов

Актуальные графики отключений будут публиковаться на официальных информационных ресурсах профильных ведомств и администраций, заявил Аксёнов и призвал крымчан доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских вооруженных формирований на энергетическую инфраструктуру в Севастополе временно прекращено электроснабжение.