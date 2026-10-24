Развожаев: после атаки ВСУ Севастополь остался без электроснабжения

Севастополь остался без электроснабжения после атаки ВСУ Развожаев: после атаки ВСУ Севастополь остался без электроснабжения

Москва24 окт Вести.В Севастополе временно прекращено электроснабжения в результате атаки украинских вооруженных формирований на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения проинформировал он в своем канале на платформе MAX

Губернатор уточнил, что в настоящее время специалисты "делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома", и призвал жителей Севастополя экономить заряд телефонов на случай экстренной связи. Развожаев напомнил, что в городе есть сеть пунктов содействия, где утром можно бесплатно зарядить телефон.