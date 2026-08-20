В Севастополе временно ограничено электроснабжение в связи с перегрузом сетей

Из-за перегруза сетей в Севастополе временно ограничили электроснабжение В Севастополе временно ограничено электроснабжение в связи с перегрузом сетей

Москва20 авг Вести.В Севастополе временно ограничено электроснабжение, написал губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

Он проинформировал, что на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Градоначальник подчеркнул, что данная мера – вынужденная.

Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме говорится в публикации

Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя с пониманием отнестись к временным трудностям.

Ориентировочный срок восстановления подачи электроэнергии составит несколько часов. График будет опубликован в канале "Севастопольэнерго", когда станет ясен объем и сроки энергоограничений, пояснил губернатор.