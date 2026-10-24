Развожаев рассказал о ситуации с энерго- и водоснабжением Севастополя Развожаев: конкретные сроки восстановления подачи электроэнергии неизвестны

Москва24 окт Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил последнюю информацию о ситуации с восстановлением в городе электричества и водоснабжения. Ночью ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами региона, напомнил он.

На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, но пока конкретные сроки восстановления подачи электроэнергии неизвестны уточнил Развожаев

Из-за ограничений электроэнергии с 9 часов утра вода в части Ленинского района подается с пониженным напором. Подвоз воды организован, отметил он. Актуальная информация публикуется в официальном аккаунте водоканала Севастополя.

Работа базовых станций связи тоже напрямую связана с наличием электричества.

Сейчас в городе работает порядка 40% от их общего количества. Когда отключают свет - обеспечивается резервное питание, этого резерва хватает в среднем на четыре часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов пояснил глава города

Оперативные данные по поводу подачи электроэнергии по районам "Севастопольэнерго" будет публиковать в своем канале.

В городе временно не работают троллейбусы.

Все актуальные данные, касающиеся жизни города и работы профильных ведомств, можно найти в официальном аккаунте "Правительства Севастополя".