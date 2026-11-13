Москва13 ноя Вести.Ситуация с электроснабжением в Севастополе остается тяжелой, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Из-за ремонтных работ на магистральных сетях и повреждений энергетической инфраструктуры за пределами региона в город периодически не поступает от 25 до 50% необходимой мощности написал он в мессенджере MAX

Энергосистема также продолжает подвергаться атакам. Поэтому прогнозировать ее работу на длительный срок невозможно, указал Развожаев.

Он сообщил, что электроэнергия в первую очередь подается на котельные, объекты водоснабжения и другие важные объекты жизнеобеспечения, а затем – на жилые дома. А они подключены к разным линиям и переключать их произвольно, без риска для всей системы, нельзя.

Важно понимать: в существующей конфигурации энергосистемы обеспечить равномерное распределение электроэнергии между всеми районами и домами невозможно подчеркнул губернатор

Поэтому требование "отключать всех одинаково" технически невыполнимо, указал Развожаев.

Глава Севастополя обратился к жителям с просьбой относиться к ограничениям с пониманием, отметив, что в настоящее время они необходимы.