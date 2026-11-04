Москва4 нояВести.В Севастополе возникли перебои с электричеством после удара ВСУ по энергообъектам за пределами города, социально значимые объекты электроэнергией обеспечены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам.
При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объектысказано в сообщении
Развожаев пообещал дополнительно сообщить о сроках и порядке возвращения к графикам подачи электричества.