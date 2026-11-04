В Севастополе возник дефицит электричества после удара по энергообъектам

Развожаев: социально значимые объекты в Севастополе обеспечены электроэнергией В Севастополе возник дефицит электричества после удара по энергообъектам

Москва4 ноя Вести.В Севастополе возникли перебои с электричеством после удара ВСУ по энергообъектам за пределами города, социально значимые объекты электроэнергией обеспечены. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам.

При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты сказано в сообщении

Развожаев пообещал дополнительно сообщить о сроках и порядке возвращения к графикам подачи электричества.