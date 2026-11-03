Ограничения на подачу электроэнергии введены в Севастополе после ударов ВСУ

Ограничения на электроэнергию введены в Севастополе после ночных ударов ВСУ Ограничения на подачу электроэнергии введены в Севастополе после ударов ВСУ

Москва3 ноя Вести.Ограничения на подачу электроэнергии введены в Севастополе после ночных ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения на подачу электроэнергии написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Развожаев добавил, что в сложившейся ситуации пока что не получится придерживаться графика "2 через 6" (когда подача света осуществляется по схеме: 2 часа со светом — 6 часов без света. — Ред.) из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии.

Организована работа оперативного штаба.