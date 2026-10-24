Москва24 окт Вести.В Севастополе 40 процентов жилых домов снабжаются электричеством. Остальные дома переходят на график подачи электроэнергии "2 через 6". Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас мы перешли на график "2 через 6": каждые два часа электроснабжение поочерёдно подаётся потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света пояснил губернатор

По словами губернатора, обстановка в энергосистеме полуострова после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о которых будут оперативно информировать.