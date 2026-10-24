Москва24 октВести.В городе Севастополе были подключены все критически важные объекты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что это получилось сделать благодаря резервным схемам электроснабжения.
Удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечениянаписано в его канале
Также он уточнил, что частичное восстановление подачи электричества произошло и в жилых кварталах.
Согласно ориентировочным прогнозам, в большей части города электроэнергию рассчитывают подать к вечеру.