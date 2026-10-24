Развожаев: все критически важные объекты энергообеспечения оперативно подключены

В Севастополе восстановлено электроснабжение критически важных объектов и домов Развожаев: все критически важные объекты энергообеспечения оперативно подключены

Москва24 окт Вести.В городе Севастополе были подключены все критически важные объекты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что это получилось сделать благодаря резервным схемам электроснабжения.

Удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения написано в его канале

Также он уточнил, что частичное восстановление подачи электричества произошло и в жилых кварталах.

Согласно ориентировочным прогнозам, в большей части города электроэнергию рассчитывают подать к вечеру.