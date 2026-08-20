Москва20 авг Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в MAX о снятии режима временного ограничения электроснабжения.

В настоящее время без света остаются только села Байдарской долины. Ожидается, что на восстановление подачи электроэнергии в этом районе потребуется несколько часов.

Сейчас постепенно электроснабжение восстанавливается во всем городе. Где-то требуется ручное переключение ПС сказано в сообщении

Вместе с тем Развожаев уточнил, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться. С информацией о введении ограничений можно ознакомиться в канале "Севастопольэнерго".