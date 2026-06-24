Губернатор: до конца дня оставшийся без света Севастополь будет "запитан" Губернатор Развожаев: до конца дня Севастополь будет "запитан" светом полностью

Москва24 июн Вести.Свет в Севастополе появится до конца сегодняшнего дня. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими атаками повредили часть инфраструктуры в городе.

До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет сказал Развожаев

Ранее губернатор сообщил, что в несколько районов Севастополя уже возвращено электричество. Энергетики, как отметил Развожаев, работаю без перерыва с момента атаки на город.