Москва24 июнВести.В несколько районов Севастополя возвращено электричество, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что энергетики работают без перерыва с самого момента атаки.
Задача сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы городанаписал Развожаев в MAX
По состоянию на 9.27 среды, 24 июня, свет уже есть в Инкермане и Северной стороне, Каче, Орловке и Андреевке, Орлином и Севастопольской зоне ЮБК. В ближайшее время планируется запитать улицы Хрусталева и Восставших, а также Сахарную головку.
Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах – электричества не будет до вечерапредупредил губернатор Севастополя
По его словам, специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии, и призвал жителей набраться терпения.
Развожаев также напомнил, что на энергообъектах введен особый режим.