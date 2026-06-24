Развожаев сообщил, в каких районах Севастополя света не будет до вечера 24 июня В Севастополе частично восстановили энергоснабжение

Москва24 июн Вести.В несколько районов Севастополя возвращено электричество, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что энергетики работают без перерыва с самого момента атаки.

Задача сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города написал Развожаев в MAX

По состоянию на 9.27 среды, 24 июня, свет уже есть в Инкермане и Северной стороне, Каче, Орловке и Андреевке, Орлином и Севастопольской зоне ЮБК. В ближайшее время планируется запитать улицы Хрусталева и Восставших, а также Сахарную головку.

Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах – электричества не будет до вечера предупредил губернатор Севастополя

По его словам, специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии, и призвал жителей набраться терпения.

Развожаев также напомнил, что на энергообъектах введен особый режим.