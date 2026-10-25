Электричество в Севастополе подают по графику из-за перегрузки на фоне атак ВСУ Развожаев: в Севастополе действует график временных ограничений электроснабжения

Москва25 окт Вести.В Севастополе введен режим временных ограничений на поставку электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

После восстановления энергоснабжения в городе произошел перегруз.

Введены ограничения: действует график временных ограничений электроснабжения "3 через 3" написал он в своем канале

Глава города отметил, что мера носит вынужденный характер и направлена на стабилизацию работы энергосистемы и предотвращение более серьезных аварий.

Проблемы с электричеством начались после атак ВСУ. К 2.00 ночи их удалось устранить. Однако после 9.00 утра возник перегруз.