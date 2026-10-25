Москва25 октВести.В Севастополе введен режим временных ограничений на поставку электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
После восстановления энергоснабжения в городе произошел перегруз.
Введены ограничения: действует график временных ограничений электроснабжения "3 через 3"написал он в своем канале
Глава города отметил, что мера носит вынужденный характер и направлена на стабилизацию работы энергосистемы и предотвращение более серьезных аварий.
Проблемы с электричеством начались после атак ВСУ. К 2.00 ночи их удалось устранить. Однако после 9.00 утра возник перегруз.