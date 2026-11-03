Развожаев: в Севастополе электричество есть примерно в одной трети жилых домов

Развожаев сообщил о ситуации с электроснабжением в Севастополе Развожаев: в Севастополе электричество есть примерно в одной трети жилых домов

Москва3 ноя Вести.В настоящее время в Севастополе продолжаются работы по нормализации энергоснабжения. Подробности в MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На данный момент поступающий объем электроэнергии позволяет снабжать электричеством примерно одну треть жилых домов города говорится в мессенджере

Энергетики в оперативном режиме переключают линии и перераспределяют нагрузку, чтобы на какой-то период обеспечить электроэнергией как можно большее количество жителей.

В ближайшее время рассчитываем, что сможем перейти на график подачи электроэнергии по схеме "два часа со светом - шесть часов без света" рассказал Развожаев

Информация о переходе на такой режим будет опубликована в официальном канале "Севастопольэнерго", отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью из-за ударов, нанесенных по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе наблюдались нарушения в энергоснабжении. Действовали ограничения на подачу электричества.