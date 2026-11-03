Москва3 нояВести.В настоящее время в Севастополе продолжаются работы по нормализации энергоснабжения. Подробности в MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На данный момент поступающий объем электроэнергии позволяет снабжать электричеством примерно одну треть жилых домов городаговорится в мессенджере
Энергетики в оперативном режиме переключают линии и перераспределяют нагрузку, чтобы на какой-то период обеспечить электроэнергией как можно большее количество жителей.
В ближайшее время рассчитываем, что сможем перейти на график подачи электроэнергии по схеме "два часа со светом - шесть часов без света"рассказал Развожаев
Информация о переходе на такой режим будет опубликована в официальном канале "Севастопольэнерго", отметил Развожаев.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью из-за ударов, нанесенных по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя, в городе наблюдались нарушения в энергоснабжении. Действовали ограничения на подачу электричества.