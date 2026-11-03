Несколько районов в Крыму остаются без электроснабжения В Крыму нарушено электроснабжение нескольких районов

Москва3 ноя Вести.В ряде районов Республики Крым наблюдаются проблемы с электроснабжением. В Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Саках, а также в Белогорском и Красногвардейском районах подача электричества приостановлена либо ограничена в мощности. Данные главы муниципалитетов приводят в соцсетях.

В Крыму введены ограничения на подачу электроэнергии. Это связано с ночной атакой врага на энергетическую инфраструктуру за пределами полуострова написал в MAX глава полуострова Сергей Аксёнов

Продолжаются восстановительные работы. Энергетики предпринимают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки наладить энергоснабжение, подчеркнул Аксёнов.

На высоковольтных электрических сетях произошло повреждение, в результате которого большая часть Белогорского района осталась без электроснабжения. В настоящее время специалистами ведутся аварийно-восстановительные работы… сообщил в своем Telegram-канале глава района Дмитрий Чумаков

Ранее о последствиях ночной атаки написал глава Севастополя Михаил Развожаев.

Этой ночью вновь был нанесен удар по объектам энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Поскольку основную часть электроэнергии наш город получает из других регионов, последствия этих повреждений напрямую отражаются на энергоснабжении Севастополя. Сейчас действуют ограничения на подачу электроэнергии сообщил он в MAX

Губернатор Севастополя попросил граждан с пониманием отнестись к ситуации и следить за официальными сообщениями.