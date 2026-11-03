В Крыму из-за аварии введены ограничения на подачу электроэнергии

В Крыму введены ограничения на подачу электроэнергии В Крыму из-за аварии введены ограничения на подачу электроэнергии

Москва3 ноя Вести.Из-за аварии, возникшей в энергосистеме за пределами Крыма, введены ограничения на подачу электроэнергии на полуостров. Об этом рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в регионе введены ограничения на подачу электроэнергии после ночных ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры.