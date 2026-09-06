В Крыму частично ограничили потребление электричества "Крымэнерго" сообщил об ограничениях потребления электричества

Москва6 сен Вести.В Крыму ограничили потребление электричества из-за внешнего вмешательства. Об этом сообщает в MAX ГУП РК "Крымэнерго".

На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии говорится в сообщении

Отмечается, что отключения происходят оперативно в зависимости от ситуации. В районах, которые больше других пострадали от внешнего воздействия, электричество подают в зависимости от возможностей электрической сети.

В компании заверили, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения.