Москва1 сенВести.На территории полуострова Крым из-за повреждений сети и оборудовании в ряде энергорайонов фиксируются сбои с подачей электричества. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.
Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергииговорится в публикации
Отмечается, что энергосистема Крыма работает при дефиците мощностей и повышенной нагрузке. Ограничения действуют по всему региону. Объекты социальной сферы запитаны по резервным схемам.
Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить стабильную подачу электроэнергии. О сроках будет сообщено дополнительно.