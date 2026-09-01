В Крыму сохраняются перебои с электричеством из-за повреждений сети

В Крыму из-за повреждений оборудования фиксируются сбои в подаче электричества В Крыму сохраняются перебои с электричеством из-за повреждений сети

Москва1 сен Вести.На территории полуострова Крым из-за повреждений сети и оборудовании в ряде энергорайонов фиксируются сбои с подачей электричества. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.

Из-за повреждений электрической сети и оборудования в некоторых энергорайонах сохраняются перебои с подачей электроэнергии говорится в публикации

Отмечается, что энергосистема Крыма работает при дефиците мощностей и повышенной нагрузке. Ограничения действуют по всему региону. Объекты социальной сферы запитаны по резервным схемам.

Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить стабильную подачу электроэнергии. О сроках будет сообщено дополнительно.