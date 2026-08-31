Москва31 авгВести.В Крыму продолжают действовать ограничения на подачу электричества, которые вводятся оперативно с учетом обстановки в разных энергорайонах. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.
В Крыму действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонахговорится в публикации
В ряде населенных пунктов полуострова все еще наблюдаются проблемы со светом - электроснабжение осуществляется исходя из текущей загрузки сетей.
Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением потребителей. О сроках полного восстановления будет сообщено дополнительно.