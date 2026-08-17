Москва17 авгВести.Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго" в MAX.
Уточняется, что ограничения требуются для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети и осуществляются в оперативном режиме.
Электроснабжение полуострова осуществляется в зависимости от возможностей электрической сетиговорится в заявлении
В Крымэнерго подчеркнули, что в настоящее время делается все возможное для осуществления стабильной подачи электроэнергии в населенные пункты региона.