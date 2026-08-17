На всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения Крымэнерго: в Крыму ограничено электроснабжение

Москва17 авг Вести.Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма, сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго" в MAX.

Уточняется, что ограничения требуются для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети и осуществляются в оперативном режиме.

Электроснабжение полуострова осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети говорится в заявлении

В Крымэнерго подчеркнули, что в настоящее время делается все возможное для осуществления стабильной подачи электроэнергии в населенные пункты региона.