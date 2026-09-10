Ограничения в подаче электричества временно действуют в Крыму Режим ограниченного электроснабжения продолжает действовать в Крыму

Москва10 сен Вести.В Республике Крым продолжают действовать временные ограничения электроснабжения после внешнего вмешательства. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, применяются резервные схемы электроснабжения. Об этом сообщает Крымэнергоинформ.

По-прежнему сложная обстановка в энергорайонах, наиболее пострадавших от беспилотных атак ВСУ говорится в сообщении

В энергокомпании подчеркивают, что принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям.