Москва10 сенВести.В Республике Крым продолжают действовать временные ограничения электроснабжения после внешнего вмешательства. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, применяются резервные схемы электроснабжения. Об этом сообщает Крымэнергоинформ.
По-прежнему сложная обстановка в энергорайонах, наиболее пострадавших от беспилотных атак ВСУговорится в сообщении
В энергокомпании подчеркивают, что принимаются все возможные меры для стабильной подачи электроэнергии потребителям.