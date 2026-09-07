Москва7 сенВести.Ситуация с электроснабжением Крыма остается сложной, в республике продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергиисказано в сообщении
Отмечается, что сохраняются перебои с электроснабжением в некоторых энергорайонах.
Энергетики принимают возможные меры для восстановления стабильного электроснабжения, добавили в компании.