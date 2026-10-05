В Крыму Бахчисарайский район и часть Севастополя остались без электричества В Крыму обесточены Бахчисарайский район и часть Севастополя

Москва5 окт Вести.В Крыму из-за повреждений сетей пропало электричество в Бахчисарайском районе и части Севастополя. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в мессенджере МАХ.

В связи с повреждением в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС отсутствует напряжение в Бахчисарайском районе, в том числе и в с. Верхнесадовое, с. Пироговка, с. Фронтовое. говорится в сообщении компании

На местах работают аварийные бригады, технологические нарушения ликвидируются. Когда свет вернется в дома, не уточняется.