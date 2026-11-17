Москва17 ноя Вести.На территории Республики Крым по команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Об этом в MAX сообщает "Крымэнергоинформ".

С 7.00 электричество временно отключено в ряде населенных пунктов и районов полуострова, в том числе, Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Саки, Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи.

Ориентировочная длительность отключений - 3–6 часов. В случае продления сроков отключений информация будет оперативно размещена в официальном канале говорится в сообщении

Граждан попросили сохранять спокойствие и следить за обновлениями данных.