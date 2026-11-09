В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии В Крыму из-за дефицита электроэнергии действуют ограничения

Москва9 ноя Вести.В результате недостаточого объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории региона действуют ограничения потребления энергии.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в "Крымэнерго".

Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно говорится в сообщении в MAX

Потребители не могут быть оперативно проинформированы об отключениях линий электропередачи, так как все зависит от ситуации в энергорайонах.

Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.