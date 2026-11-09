Москва9 нояВести.В результате недостаточого объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории региона действуют ограничения потребления энергии.
Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в "Крымэнерго".
Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможноговорится в сообщении в MAX
Потребители не могут быть оперативно проинформированы об отключениях линий электропередачи, так как все зависит от ситуации в энергорайонах.
Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.