В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии из-за аварии на сетях

Потребление электроэнергии ограничено на всей территории Республики Крым В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии из-за аварии на сетях

Москва8 ноя Вести.Из-за аварии на магистральных сетях на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщило Крымэнергоинформ.

Отмечается, что подача света в населенные пункты осуществляется по технологической возможности.

Иная информация уточняется.

На текущей неделе, согласно сообщениям советника главы Республики Крым Олега Крючкова, в регионе несколько раз возникали проблемы в работе энергосистемы из-за аварий, происходящих за пределами полуострова.