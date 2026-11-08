Москва8 нояВести.Из-за аварии на магистральных сетях на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщило Крымэнергоинформ.
Отмечается, что подача света в населенные пункты осуществляется по технологической возможности.
Иная информация уточняется.
На текущей неделе, согласно сообщениям советника главы Республики Крым Олега Крючкова, в регионе несколько раз возникали проблемы в работе энергосистемы из-за аварий, происходящих за пределами полуострова.