Москва19 ноя Вести.В связи с введенными ограничениями в ряде населенных пунктов Крыма отсутствует подача электроэнергии. Подробности в MAX сообщает "Крымэнерго".

Аварийное отключение. Городской округ Керчь (шоссе Вокзальное, район хлебозавода и бывшего молокозавода) уточнили в компании

Восстановить электроснабжение планируется в течение 3 часов.

Также в мессенджере размещена информация об отсутствии подачи электроэнергии в населенных пунктах Сакского, Нижнегорского, Бахчисарайского, Раздольненского, Джанкойского районов.