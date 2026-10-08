Москва8 октВести.Из-за атаки беспилотников на энергообъекты Крыма обесточен ряд населенных пунктов западной и центральной части полуострова. В частности, из-за сбоя в работе Таврического предприятия МЭС сложная обстановка с электроснабжением сохраняется в Бахчисарайском районе, сообщает пресс-служба Крымэнерго.
В части населенных пунктов подача электроэнергии ограничена. Применяются резервные схемы электроснабженияговорится в сообщении
Подчеркивается, что аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно.