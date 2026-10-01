Ночная атака дронов на энергообъекты Крыма обесточила часть населенных пунктов Из-за атаки БПЛА по энергообъектам Крыма часть населенных пунктов обесточена

Москва1 окт Вести.В ночь на 1 октября объекты энергетической инфраструктуры Крыма попали под атаку украинских беспилотников, из-за чего часть населенных пунктов лишилась электричества. Об этом проинформировало ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.

Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена говорится в публикации

Ситуация с бесперебойной подачей электричества на полуострове по-прежнему непростая. Энергетики работают над восстановлением сети в круглосуточном режиме.