Москва1 октВести.В ночь на 1 октября объекты энергетической инфраструктуры Крыма попали под атаку украинских беспилотников, из-за чего часть населенных пунктов лишилась электричества. Об этом проинформировало ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.
Сегодня ночью энергообъекты Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточенаговорится в публикации
Ситуация с бесперебойной подачей электричества на полуострове по-прежнему непростая. Энергетики работают над восстановлением сети в круглосуточном режиме.