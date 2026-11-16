После удара ВСУ по Крымскому мосту в пути задерживаются 4 пассажирских поезда

Четыре поезда в Керчь задерживаются после атаки ВСУ на Крымский мост После удара ВСУ по Крымскому мосту в пути задерживаются 4 пассажирских поезда

Москва16 ноя Вести.После удара ВСУ по Крымскому мосту в пути задерживаются четыре пассажирских поезда, следующих в Керчь. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

В связи с временным закрытием Крымского моста 16 ноября в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют в Крым… Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 14 ноября, следует с опозданием на 4,5 часа; поезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 14 ноября, следует с опозданием на 3,5 часа; поезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, следует с опозданием на 2 часа; поезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 15 ноября, следует с опозданием на 4,5 часа говорится в сообщении ГСЭ в мессенджере MAX

Отмечается, что время задержки может измениться, пассажиры получают свежие данные по мере поступления информации. Сведения актуальны на 9.00 по московскому времени.

Об ударе противника по Крымскому мосту утром 16 ноября, в понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он добавил, что движение транспорта будет ограничено до середины дня.

На месте работают представители оперативных и экстренных служб. В Керчи развернут оперативный штаб для ликвидации последствий.