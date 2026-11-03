Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто Движение по Крымскому мосту временно остановлено

Москва3 ноя Вести.На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный канал по автоподходам к объекту.

Соответствующая информация была опубликована 3 ноября, во вторник, в 21.59 по московскому времени в мессенджере МАХ.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении канала

Причины и временной период ограничений не уточняются.