Москва3 нояВести.На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный канал по автоподходам к объекту.
Соответствующая информация была опубликована 3 ноября, во вторник, в 21.59 по московскому времени в мессенджере МАХ.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении канала
Причины и временной период ограничений не уточняются.