Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено Крымский мост закрыт для транспорта

Москва16 ноя Вести.Ночью 16 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту остановлено, сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в канале инфомцентра в MAX

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что 16 ноября на Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди.