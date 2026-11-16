На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди Автомобильные очереди ликвидированы на Крымском мосту

Москва16 ноя Вести.На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди на подъездах к пунктам досмотра. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в канале инфомцентра в MAX

Информация актуальна на 0.00 16 ноября.

Автомобильные очереди на Крымском мосту появились во второй половине дня 15 ноября. Со стороны Тамани около пунктов досмотра скапливалось до 320 машин.