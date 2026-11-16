Москва16 нояВести.На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди на подъездах к пунктам досмотра. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нетговорится в канале инфомцентра в MAX
Информация актуальна на 0.00 16 ноября.
Автомобильные очереди на Крымском мосту появились во второй половине дня 15 ноября. Со стороны Тамани около пунктов досмотра скапливалось до 320 машин.