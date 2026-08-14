Со стороны Керчи в очереди на Крымский мост стоят 280 транспортных средств

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи уменьшилась Со стороны Керчи в очереди на Крымский мост стоят 280 транспортных средств

Москва14 авг Вести.Очередь на въезд на Крымский мост со стороны Керчи сократилась. Данные сообщает канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По информации на 20.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 280 транспортных средств.

Время ожидания около часа говорится в сообщении

Около часа назад в очереди находилось 310 автомашин. Днем 14 августа число ожидающих въезда автомобилей достигало 800.

Очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет.