Москва14 авгВести.Очередь на въезд на Крымский мост со стороны Керчи сократилась. Данные сообщает канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По информации на 20.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 280 транспортных средств.
Время ожидания около часаговорится в сообщении
Около часа назад в очереди находилось 310 автомашин. Днем 14 августа число ожидающих въезда автомобилей достигало 800.
Очереди перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани нет.