Москва4 октВести.Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани сократилась до 210 транспортных средств. Об этом сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Данные о состоянии очереди появились в 22.00 в мессенджере MAX.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часаотмечается в сообщении
Со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра очереди нет.