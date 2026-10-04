Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 210 машин

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани количество машин сократилось до 210 Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 210 машин

Москва4 окт Вести.Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани сократилась до 210 транспортных средств. Об этом сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Данные о состоянии очереди появились в 22.00 в мессенджере MAX.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа отмечается в сообщении

Со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра очереди нет.