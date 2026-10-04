Москва4 октВести.Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани сократилась до 210 транспортных средств. Об этом сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Данные о состоянии очереди появились в 22.00 в мессенджере MAX.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа

отмечается в сообщении

Со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра очереди нет.