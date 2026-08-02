Москва2 авгВести.Количество автомобилей, скопившихся перед Крымским мостом со стороны Тамани, сократилось с 850 до 300, сообщается в канале MAX канале об оперативной ситуации на мосту.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часаговорится в сообщении
Отмечается, что со стороны Керчи очереди нет.
Ранее сообщалось, что в 17.00 мск на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 850 автомобилей. Время ожидания проезда составляло около трех часов.