Очередь перед Крымским мостом сократилась до 300 машин

Автомобильная очередь перед Крымским мостом сократилась почти в три раза Очередь перед Крымским мостом сократилась до 300 машин

Москва2 авг Вести.Количество автомобилей, скопившихся перед Крымским мостом со стороны Тамани, сократилось с 850 до 300, сообщается в канале MAX канале об оперативной ситуации на мосту.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа говорится в сообщении

Отмечается, что со стороны Керчи очереди нет.

Ранее сообщалось, что в 17.00 мск на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 850 автомобилей. Время ожидания проезда составляло около трех часов.