На Крымском мосту ликвидированы автомобильные очереди Автомобильные очереди ликвидированы на Крымском мосту

Москва4 ноя Вести.На Крымском мосту около пунктов досмотра ликвидированы автомобильные очереди. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет говорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра в MAX в 00.00 4 ноября

В течение 3 ноября в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось до 390 автомобилей, со стороны Керчи – до 290 транспортных средств.