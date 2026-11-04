Москва4 нояВести.На Крымском мосту около пунктов досмотра ликвидированы автомобильные очереди. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нетговорится в сообщении, которое опубликовано в канале информцентра в MAX в 00.00 4 ноября
В течение 3 ноября в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось до 390 автомобилей, со стороны Керчи – до 290 транспортных средств.