Аксёнов: Крымский мост будет полностью восстановлен после атаки ВСУ Крымский мост восстановят после атаки ВСУ

Москва16 ноя Вести.Последствия атаки ВСУ на Крымский мост удастся полностью устранить. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Все восстановим, никаких сомнений в этом нет отметил Аксёнов в мессенджере МАХ



Глава Крыма подчеркнул, что восстановление логистической системы - одна из приоритетных задач. Специалисты активно занимаются ее решением.

Также, по его словам, сейчас в реверсивном режиме запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, ограничений движения поездов нет.