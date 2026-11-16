Москва16 нояВести.Последствия атаки ВСУ на Крымский мост удастся полностью устранить. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Все восстановим, никаких сомнений в этом нетотметил Аксёнов в мессенджере МАХ
Глава Крыма подчеркнул, что восстановление логистической системы - одна из приоритетных задач. Специалисты активно занимаются ее решением.
Также, по его словам, сейчас в реверсивном режиме запущено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту, ограничений движения поездов нет.