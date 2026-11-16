Хуснуллин: пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту

Пассажирский транспорт и авто будут ездить по Крымскому мосту, заверил Хуснуллин Хуснуллин: пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту

Москва16 ноя Вести.Пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

По его словам, он проехал по Крымскому мосту, осмотрел его состояние и оценил повреждения. Кроме того, Хуснуллин провел заседание комиссии и совещание, на которых обсуждались все необходимые шаги для проведения работ.

Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены написал вице-премьер

Он добавил, что ресурсы, проектировщики и строители к настоящему моменту собраны для восстановления объекта. Сейчас, отметил Хуснуллин, решаются вопросы, связанные с логистикой.

Кроме того, подчеркнул вице-премьер, на мосту уже запущено реверсивное движение автомобильного транспорта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 ноября нанесли удар по Крымскому мосту. По информации пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин обсуждал с главой министерства транспорта Дмитрием Ядровым ситуацию с Крымским мостом.