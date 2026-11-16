Москва16 ноя Вести.В настоящее время ведется оценка повреждений Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, сроки восстановления будут определены в ближайшее время.

Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления. Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть проинформировал вице-премьер

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что ВСУ атаковали Крымский мост, движение по нему временно ограничено.