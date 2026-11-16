Москва16 нояВести.В настоящее время ведется оценка повреждений Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, сроки восстановления будут определены в ближайшее время.
Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления. Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас естьпроинформировал вице-премьер
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что ВСУ атаковали Крымский мост, движение по нему временно ограничено.