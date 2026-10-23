На Крымском мосту временно перекрывалось движение автотранспорта Движение автотранспорта по Крымском мосту временно прерывалось

Москва23 окт Вести.На Крымском мосту вводились временные ограничения для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности говорится в сообщении, которое было опубликовано в канале информцентра в MAX в 1.20

Через 3 минуты ограничения были отменены. Одновременно крымский главк МЧС России выступал с предупреждением о ракетной опасности для полуострова.