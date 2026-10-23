Москва23 октВести.На Крымском мосту вводились временные ограничения для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в сообщении, которое было опубликовано в канале информцентра в MAX в 1.20
Через 3 минуты ограничения были отменены. Одновременно крымский главк МЧС России выступал с предупреждением о ракетной опасности для полуострова.