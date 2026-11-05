Москва5 нояВести.На Крымском мосту временно закрылось движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасностиговорится в канале информцентра в MAX
Согласно данным крымского республиканского главка МЧС России в MAX, в настоящее время на полуострове действует режим беспилотной опасности.