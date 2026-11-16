Песков сообщил об оценке повреждений Крымского моста после атаки ВСУ Песков: ведется оценка незначительных повреждений Крымского моста

Москва16 ноя Вести.После атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост проводится оценка повреждений, которые характеризуются как незначительные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подробную информацию о состоянии сооружения предоставит Министерство транспорта России.

Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений сказал Песков

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по мосту. В связи с произошедшим движение транспорта временно ограничили.