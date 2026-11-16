Москва16 нояВести.После атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост проводится оценка повреждений, которые характеризуются как незначительные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подробную информацию о состоянии сооружения предоставит Министерство транспорта России.
Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных поврежденийсказал Песков
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по мосту. В связи с произошедшим движение транспорта временно ограничили.